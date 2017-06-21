Главный аэропорт Казахстана назвали в честь президента страны

В среду, 21 июня, правительство Казахстана опубликовало постановление о том, что аэропорт в столице страны городе Астана будет назван в честь президента Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает Радио Свобода.

Решение вступает в силу после сегодняшнего опубликования в официальном издании.

Как известно, Назарбаев является президентом Казахстана уже почти три десятилетия. Его именем названы университет, несколько школ, ему поставили памятники, а идея назвать его именем аэропорт в Астане появилась еще в 2009 году.

Кроме того, в 2010 году двухпалатный парламент Казахстана предоставил Назарбаеву статус "лидера нации", гарантирующий ему иммунитет от судебного преследования, и политические рычаги, если он решит уйти на пенсию.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в понедельник, 19 июня, во Франции прошло торжественное открытие 52 аэрокосмического салона Paris Air Show-2017. В рамках авиашоу был показан украинский самолет-демонстратор Ан-132D.