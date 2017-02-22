Главой Скотленд-Ярда впервые стала женщина

Ранее она занималась борьбой с терроризмом.

Крессида Дик возглавит полицию Лондона, сменив на этом посту Бернарда Хоган- Хоува, который работал в должности с 2011 г., передает ВВС.

Ранее Дик занималась в полиции борьбой с терроризмом, но два года назад перешла на работу в британский МИД.

Мэр Лондона Садик Хан прокомментировал назначение Дик, сказав, что ее кандидатура на должность руководителя полиции Лондона была наилучшей.

"У нее выдающаяся карьера, опыт и умение... От имени всех лондонцев я тепло приветствую Крессиду", - сказал он.

Сама Дик поблагодарила всех за поддержку.

"Огромное спасибо всем, кто учил меня и поддерживал на всем пути", - сказала она, пообещав, что постарается оправдать оказанное доверие.