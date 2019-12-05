Главу Нафтогаза Коболева допросили в США по делу клиентов адвоката Трампа

Прокуроры пытаются установить, пытались ли Фурман и Парнас сменить руководство Нафтогаза

Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев дал показания федеральным прокурорам Нью-Йорка по делу против клиентов адвоката президента США Рудольфа Джулиани - бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Об этом сообщает CNN.

Коболев общался с представителями Минюста США добровольно, отметил представитель его защиты. Он сообщил, что пока неуместно комментировать показания и само дело.

Прокуроры проверяют, пытались ли Парнас и Фруман повлиять на снятие с должности Коболева и заменить его на более лояльного человека, которой был бы полезным для бизнеса.

Интерес прокуроров к Нафтогазу может расширить обвинения против бизнесменов, отмечает канал. Сейчас их обвиняют только в незаконном финансировании избирательной кампании Дональда Трампа.

Ранее показания прокурорам также дал руководитель газового дивизиона Нафтогаза Андрей Фаворов. Следствие предполагает, что именно Фаворов якобы должен был заменить Коболева на посту главы. В интервью CNN Фаворов рассказал, что в марте на конференции по энергетике в Хьюстоне, Парнас и Фурман пытались склонить его к участию в попытке сменить главу правления Нафтогаза. "Это было полным безумием... Конечно, я сразу же отказался", - сказал Фаворов.

Парнас и Фруман были арестованы в октябре при попытке покинуть территорию США. По словам свидетелей в расследовании об импичменте Трампа, Парнас и Фруман помогали Джулиани в поиске компрометирующих материалов на сына Джо Байдена Хантера, который работал на украинскую компанию Burisma.