Главу разведподразделения полиции Канады уличили в шпионаже: подробности

Генеральный директор разведывательного подразделения Королевской канадской конной полиции Кэмерон Ортис задержан по обвинению в нарушении закона о безопасности информации. Об этом в сообщило агентство Reuters.

"Предполагается, что он получил, хранил и обрабатывал конфиденциальную информацию, намереваясь передать ее тем, кому ее передавать не следует", - приводит агентство заявление федерального прокурора Джона Макфарлейна.

Детали обвинений не разглашаются. По данным агентства, Ортиса также обвиняют в нарушении уголовного кодекса, в частности в неправомерном использовании кредитной карты.

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Следующее слушание по делу Ортиса назначено на 20 сентября.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был проинформирован о задержании Ортиса. "Я могу заверить, что власти воспринимают этот инцидент очень серьезно", - сказал он журналистам.

Ранее сообщалось, что в Австрии полковник 30 лет шпионил для россиян. Он использовал для контактов со своим российским куратором не только радиосвязь и сложную систему спутниковой связи, но и другие новейшие технологии шпионажа.