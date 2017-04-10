Главы МИД G7 обсуждают санкции против РФ и Сирии

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что министры иностранных дел стран Большой семерки обсуждают новые санкции против военных чиновников Сирии и России. Об этом сообщает The Associated Press.

"Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что министры стран G7 обсуждают новые санкции в отношении сирийских и российских военных деятелей", - говорится в сообщении агентства.

В своем Twitter Джонсон написал, что "поддержка Россией Асада - в центре внимания во время переговоров с госсекретарем Рексом Тиллерсоном".

Ранее Джонсон заявил, что ко встрече стран G7 в Италии подготовлен документ с санкціями против Сирии и России. Он отметил, что МИД Великобритании требует, чтобы Запад подготовил "очень карательные санкции" в ответ на химическую атаку в Сирии в провинции Идлиб.