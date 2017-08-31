Главы МИД РФ и США договорились встретиться в сентябре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон условились в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора провести в сентябре новую личную встречу.

Об этом сообщила на специальном брифинге для журналистов высокопоставленный представитель администрации США, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает издание, встреча, скорее всего, пройдет на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Напомним, ранее Москва готовила встречу главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в рамках мероприятия регионального форума АСЕАН в Маниле.

Как сообщал УНН, Лавров и Тиллерсон обсудили санкции США в отношении РФ, ситуацию в Сирии и в Украине.

"6 августа "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН в Маниле состоялась отдельная встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Государственным секретарем США Р.Тиллерсоном. Рассматривалась ситуация в российско- американских отношениях"

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