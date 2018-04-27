Главы Северной и Южной Кореи обговорили вопрос денуклеаризации КНДР

На прошедших в пятницу утром переговорах президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудили вопрос денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь президента Республики Корея Юн Ён Чхан, сообщает "ТАСС".

"Лидеры говорили о денуклеаризации, мире на Корейском полуострове, улучшении межкорейских отношений. Они провели искренний обмен мнениями по этим вопросам. Консультации будут продолжены сегодня, по их итогам будет подписана совместная декларация", - отметил он. По словам пресс-секретаря президента Южной Кореи, переговоры лидеров двух государств длились один час 40 минут.

Говоря о совместной декларации, Юн Ён Чхан рассказал, что "остаток времени будет вестись работа над содержанием и уточнением всех соответствующих формулировок этого документа".

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Южнокорейский лидер предложил возобновить железнодорожное сообщение с КНДР. Лидер КНДР также пообещал свсоєму соседу не будить его ракетными запусками.

Вскоре также должна состояться встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Донльда Трампа, однако о точном месте и времени переговоров пока не сообщается.

По словам главы Белого дома, встреча с северокорейским диктатором может состояться в июне, однако пока неизвестно где именно. Глава Белого дома рассматривает пять вероятных мест для проведения встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном.

В то же время, Bloomberg удалось выяснить, что рассматриваются девять локаций, где могут состояться переговоры между лидерами США и Северной Кореи. Кроме Европы, встреча может состояться также в некоторых городах Азии, в частности, Монголии.

На фоне возможной встречи с американским президентом, Ким Чен Ын делает различные заявления о денуклеаризации КНДР. В частности, недавно он объявил о закрытии ядерного полигона в северном районе и приостановление ядерных и ракетных испытаний.

В то же время, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отметил, что Ким Чен Ын готов к "полному ядерному разоружению" даже без выполнения требований о выводе американских войск из региона, которые предварительно выдвигал.

А китайские издания писали, что лидер КНДР выдвинул два условия для осуществления денуклеаризации: сохранение политической системы его страны и компенсации с американской стороны.

По материалам: ТАСС