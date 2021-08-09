Глобальне потепління відбувається із безпрецедентною швидкістю - експерти з питань клімату

Глобальне потепління на Землі, зумовлене діяльністю людини, відбувається із безпрецедентною швидкістю і призводить до численних екстремальних погодних явищ на всій планеті. Про це йдеться в доповіді, яку 9 серпня опублікували на сайті Міжурядової групи експертів зі зміни клімату.

"Багато із зафіксованих змін клімату безпрецедентні за тисячі, а то й сотні тисяч років, а деякі зі змін, які вже почалися, наприклад, подальше підвищення рівня моря - незворотні протягом сотень або тисяч років", - зазначили експерти.

На їхню думку, стійке скорочення викидів двоокису вуглецю та інших парникових газів обмежить зміну клімату. Поліпшення якості повітря настане швидко, однак для стабілізації глобальної температури може знадобитися 20- 30 років.

Експерти підкреслили, що зі змінами клімату зіткнулися всі регіони, із часом наслідки зростатимуть.

"Під час глобального потепління на 1,5 °C будуть збільшуватися періоди спеки, тривалішими стануть теплі сезони і коротшими холодні сезони. У доповіді вказують, що за глобального потепління на 2 °C екстремальні температури частіше сягають критичних порогових значень для сільського господарства та охорони здоров'я", - зазначили в повідомленні.

На що вплине зміна клімату: зміна клімату посилює кругообіг води. Це зумовлює інтенсивні дощі і пов'язані з ними повені в одних регіонах і сильнішу посуху в інших; зміна клімату впливає на характер випадання опадів. У високих широтах кількість опадів, імовірно, збільшиться, тоді як прогнозують їх зменшення на більшій частині субтропіків; у прибережних районах протягом XXI століття триватиме підвищення рівня моря, що призведе до частіших повеней у низинних районах та ерозії прибережних районів; подальше потепління посилить танення вічної мерзлоти і скорочення льодовиків в Арктиці.

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У листопаді 2016 року набула чинності Паризька кліматична угода, вона передбачає заходи щодо недопущення зміни клімату. Для початку її дії необхідно, щоб документ ратифікувало щонайменше 55 країн, які разом викидають понад 55% парникових газів у світі. Договір покликаний замінити Кіотський протокол, який закріплював нормовані зобов'язання щодо скорочення викидів парникових газів. Документ ратифікувало вже більше ніж 180 країн, зокрема й Україна.

2020 рік став безпрецедентним за екстремальними погодними і кліматичними катаклізмами, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 6 травня 2021 року. Він сказав, що людство рухається "до катастрофічного підвищення температури на 2,4 °C до кінця століття".