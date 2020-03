67-летнего голливудского продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам тюремного заключения. О домогательствах и насилии с его стороны заявили более 80 женщин

Суд в Нью-Йорке приговорил 67-летнего голливудского продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения, признав его виновным в преступлениях сексуального характера, сообщает The New York Times.

Если решение суда оставят в силе после подачи Вайнштейном апелляции, то он выйдет из тюрьмы в 90 лет.

Шесть женщин, обвинивших Вайнштейна в сексуальных домогательствах, во время оглашения приговора находились в первом ряду зала суда.

В конце февраля жюри присяжных признало Вайнштейна виновным в изнасиловании стилистки Джессики Манн и в принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Халейи. Его оправдали по самому тяжкому обвинению в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах, за что ему могло грозить пожизненное заключение.

9 марта защита Харви Вайнштейна просила приговорить продюсера к пяти годам заключения.

Приговор в отношении Харви Вайнштейна называют поворотным для движения #MeToo, которое началось после того, как несколько женщин обвинили продюсера в сексуальных домогательствах. О домогательствах и насилии со стороны Харви Вайнштейна заявили более 80 женщин.

В 2019 году продюсер достиг предварительного мирового соглашения в общей сложности на $25 миллионов с обвинившими его женщинами. Сумму распределят между 30 актрисами и бывшими сотрудницами студии The Weinstein Company, которые подали иски против Вайнштейна.Вердикт присяжных называют ошеломительным - раньше похожие дела даже не доходили до суда. Джессика Манн и Мими Хейли поддерживали отношения с Вайнштейном после пережитого насилия. Его адвокаты пытались доказать, что жертвы так себя не ведут, пишет "Медуза" со ссылкой на The New York Times.

Две главных свидетельницы обвинения не только поддерживали дружеские отношения с Вайнштейном после совершенного насилия, но и позднее соглашались на секс с ним. Кроме того, женщины молчали годами, прежде чем выступить с публичными обвинениями, и не могли представить других доказательств, кроме своих слов, а иногда путались в своих воспоминаниях. Раньше обвинители избегали таких свидетельниц в делах об изнасилованиях, а адвокаты защиты практически уничтожали их во время слушаний, отмечает The Washington Post.

В 2015 году, за два года до #MeToo, прокурор Вэнс отказался предъявлять обвинение Вайнштейну, когда итальянская модель Амбра Баттилана обвинила продюсера в том, что он схватил ее за грудь на деловой встрече. Вэнс посчитал, что доказательств недостаточно, хотя Баттилана записала на диктофон слова Вайнштейна о том, что он сделал. Когда в 2017 году продюсера начали обвинять сразу десятки женщин, Вэнсу припомнили его предыдущее решение. И на этот раз он пошел на то, чтобы отправить в суд обвинение, построенное лишь на показаниях женщин.