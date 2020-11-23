Голова Євроради запропонував Байдену відновити міцний трансатлантичний альянс

Президент Європейської ради Шарль Мішель у телефонній розмові з обраним президентом США Джо Байденом запропонував відновлення міцного трансатлантичного альянсу, який похитнувся за роки президентства Дональда Трампа.

Про це повідомляє пресслужба Європейської ради.

"Під час телефонної розмови президент Мішель запропонував відновити міцний трансатлантичний альянс, заснований на спільних інтересах і спільних цінностях. Він привітав тверду прихильність обраного президента Байдена союзникам Америки і його підтримку європейського співробітництва" - йдеться у повідомленні.

Також Мішель запросив Байдена на спеціальну зустріч з членами Європейської Ради в Брюсселі в 2021 році для обговорення загальних пріоритетів.

"ЄС готовий разом з США вирішувати нагальні проблеми сьогоднішнього дня: пандемію COVID-19, відновлення економіки, зміну клімату, безпеку і багатосторонність" - йдеться у повідомленні Європейської ради.

"Зараз саме час об'єднати зусилля. У мінливому світі наше партнерство буде як ніколи важливо для захисту наших громадян, відновлення нашої економіки, припинення глобального потепління і створення більш безпечного світу. ЄС і США завжди матимуть більший вплив, коли будуть робити спільні кроки" - заявив Шарль Мішель.

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