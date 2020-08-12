Головний інфекціоніст США розкритикував російську вакцину від коронавірусу

Директор Націнституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі має сумніви щодо безпечності й ефективності зареєстрованої у РФ вакцини від коронавірусу.

Як повідомляє Укрінформ, про це Фаучі заявив під час дискусії, влаштованої у вівторок National Geographic.

"Я сподіваюся, що росіяни точно підтвердили безпечність і ефективність цієї вакцини. У мене є серйозні сумніви, що вони зробили це. Розробити вакцину і підтвердити її безпечність і ефективність - це різні речі. Ми працюємо над шістьма або більше вакцинами. Якби ми хотіли ризикнути і зашкодити багатьом людям, давши їм те, що не працює, то могли б розпочати хоч наступного тижня", - наголосив головний інфекціоніст США.

Як повідомлялося, 11 серпня президент РФ Володимир Путін оголосив, що в Росії зареєстрована перша у світі вакцина проти коронавірусу. Її начебто розробив Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. Гамалії в Москві. За словами Путіна, одна з його дочок вже зробила щеплення цією вакциною.

Проте медичні експерти з ФРН висловили сумніви стосовно того, що Росія справді спромоглася створити вакцину від коронавірусу.