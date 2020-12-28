Головний інфекціоніст США вважає, що найгірший етап пандемії ще попереду

Голова Центру інфекційних та алергічних захворювань США доктор Ентоні Фаучі вважає, що найгірший етап пандемії чекає світ після свят.

Про це Фаучі в інтерв'ю CNN, передає Голос Америки.

"Ми дуже ймовірно можемо побачити післясвятковий спалах, я маю на увазі Різдво та Новий рік", - сказав він.

Інфекціоніст вважає, що новий сплеск поширення вірусу в країні може бути пов'язаний із періодом зимових свят.

На думку лікаря, людям складно залишатися вдома, складно бути наодинці в період свят, тому він очікує погіршення ситуації.

"З рівнем госпіталізації в 120 тисяч людей щодня, зараз ми дійсно в критичній фазі", - сказав він.

Також Фаучі висловив прогноз щодо того, коли після вакцинації в американців з'явиться колективний імунітет до вірусу.

"Я думаю, що можливо, це станеться до середини-кінця наступного літа. Тож я сподіваюсь, що до осені ми отримаємо цей необхідний (для колективного імунітету) відсоток людей", - сказав він.