Госдеп анонсировал встречи Помпео с главами НАТО и Евросовета в Брюсселе

Помпео намерен посетить Брюссель 2-3 сентября

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео намерен провести переговоры с рядом европейских высших чиновников в Брюсселе. Об этом сообщила пресс- секретарь Госдепа Морган Ортэгус, передает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Twitter.

В Госдепе рассказали, что в программе визита Помпео запланированы встречи с премьер-министром Бельгии и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, главой Европейского парламента Давидом Сассоли, а также председателем Европейского комиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой МИД Испании Жозепом Боррелем.

"Государственный секретарь Майк Помпео посетит Брюссель 2-3 сентября, где встретится с высокопоставленными руководителями, чтобы обсудить трансатлантическое сотрудничество для продвижения наших общих глобальных приоритетов", - сообщила Ортэгус.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Соединенные Штаты будут работать над возвращением России в G7. На вопрос, согласен ли Помпео с заявлением президента Дональда Трампа о том, что Россию следует пригласить обратно на саммит G7 в следующем году, он ответил, что США "должны это делать".