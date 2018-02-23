Госдеп озвучил количество ядерного оружия у США и РФ

Соединенные Штаты Америки и Россия выполняют свои обязательства по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, говорится в справке о сокращении ядерных арсеналов, опубликованной американским Госдепартаментом 22 февраля, передает Корреспонент.net.

Вашингтон опубликовал развернутую статистику о количестве боеголовок, имеющихся у обеих стран на 5 февраля. Согласно ей, США располагают 652 оперативно развернутыми носителями ядерных вооружений - межконтинентальными баллистическими ракетами, тяжелыми бомбардировщиками, баллистическими ракетами на подлодках - и 1350 боезарядами на них. Россия имеет 527 носителей и 1444 боеголовки.

ДСНВ был подписан в апреле 2010 года. Согласно документу, к февралю 2018 года у России и США должно оставаться не более 1550 боеголовок и 700 МБР, ТБ и БРПЛ.

Ранее издание Washington Post писало, что США стоит склонить Россию к новым переговорам о сокращении ядерных арсеналов. Годы Холодной войны говорят, что ядерную войнунельзя допустить, а в гонке вооружений невозможно победить. Конечно, нужно позаботиться о сильном и эффективном сдерживании для защиты союзников. Ядерных сил США и запланированной модернизации уже более чем достаточно для эффективного сдерживания на десятилетия вперед. Но соглашения о контроле вооружений вроде того, которое Обама подписал с Медведевым, также в интересах американской национальной безопасности.

Издание New York Times писало, что ядерное оружие возвращается в отношения между США и Россией. Один из самых сомнительных пунктов новой стратегии говорит о том, что США могут применить ядерное оружие в ответ на сокрушительную атаку на американскую инфраструктуру, осуществленную даже неядерными силами.

По материалам: Корреспондент.net