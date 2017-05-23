Госдеп планирует сократить помощь Украине втрое

Помощь США Киеву по линии Госдепа запланировали сократить втрое

В бюджете США запланирована помощь Украине через линию Госдепа в 204 миллионов долларов, тогда как в 2016 году было 667 миллионов.

США намерены 2018 году сократить финансирование Украины по линии Госдепа втрое по сравнению с 2016 годом.

Об этом свидетельствует проект американского бюджета на 2018 год, в частности, раздел о Госдепартаменте.

Согласно ему, в 2018 году на финансовую поддержку Украины через аффилированные с Госдепом фонды запрошено менее 204 миллионов долларов, тогда как в 2016 году было израсходовано чуть более 667 миллионов долларов.

Речь идет о предоставлении помощи через такие фонды, как USAID и другие по проектам в сфере образования, здравоохранения, поддержки инвалидов и так далее.

Накануне Белый дом подтвердил, что заменит военную помощь США на кредиты, в том числе Украине.

Также напомним, что в американском бюджете на 2017 финансовый год запланирована финансовая помощь США Украине в размере 560 миллионов долларов.