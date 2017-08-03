Госдеп призвал американцев покинуть Северную Корею до 1 сентября

Госдепартамент США призвал американцев, которые находятся в КНДР, покинуть страну до 1 сентября.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.

"Тем, кто находится в Северной Корее по паспорту США необходимо покинуть страну до того, как вступит в силу ограничение на поездки американцев в КНДР 1 сентября", - говорится в заявлении.

Как отмечает Reuters , американские граждане не смогут вылететь в КНДР, поскольку их паспорта для поездок в эту страну больше не будут действовать. Если госсекретарь США Рекс Тиллерсон не отменит или не продлит запрет, то он будет действовать на протяжении года, говорится в заявлении. Исключение составят поездки журналистов, сотрудников гуманитарных организаций и тех, кто направляются в КНДР "в национальных интересах" США.

В сообщении отмечается, что по информации туристической компании Young Pioneer Tours, американский гражданин, который нарушит запрет, может лишиться паспорта.

Напомним, что Сенат США проголосовал за новые санкции против России, КНДР и Ирана.

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