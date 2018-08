Госдеп США призывает Россию вывести войска из Украины

Россия должна полностью выполнить Минские договоренности и вывести свои войска из Украины.

Об этом написала пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науэрт в Twitter.

"Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали четыре новые российские радиоэлектронные боевые системы в восточной части Украины - еще больше доказательств того, что российские военные организуют конфликт на Донбассе. Россия должна полностью выполнить Минские соглашения и вывести свои войска из Украины", - написала она.

.@OSCE_SMM conflict monitors spotted four new Russian electronic warfare systems in eastern #Ukraine - more evidence russia's military is orchestrating the conflict in the Donbas. #Russia must fully implement the Minsk agreements and pull its forces out of Ukraine. - Heather Nauert (@statedeptspox) 15 августа 2018 г. Читайте также: За невыполнение "Минска" санкции против РФ будут усиливаться - Волкер

Как сообщалось, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в соответствии с Минскими соглашениями Россия должна допустить миссию ОБСЕ на неконтролируемый участок украинско-российской границы на Донбассе.