Госдеп требует от России немедленно прекратить огонь на Донбассе

Государственный департамент США называет Россию и сепаратистов основными нарушителями перемирия на Донбассе и требует немедленно начать реализацию режима прекращения огня, отвести оружие и допустить наблюдателей ОБСЕ.

Об этом говорится в официальном заявлении, распространенном дипломатическим ведомством США в воскресенье.

"Соединенные Штаты внимательно следят за нарастающим насилием в восточной части Украины в течение последних недель, а также за продолжающимся игнорированием объединенными российско-сепаратистскими силами режима прекращения огня в рамках Минских соглашений", - отмечается в документе.

При этом в Госдепе осудили обстрел в пятницу наблюдателей Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ и захват беспилотного летательного аппарата СММ объединенными российско-сепаратистскими силами. "Крайне важно, чтобы эти силы прекратили свои нападения на гражданскую инфраструктуру, в том числе, на станцию фильтрации воды в Донецке", - подчеркивается в заявлении.

"Мы призываем Россию и сепаратистские силы, которые она поддерживает, немедленно начать выполнение режима прекращения огня, вывести все тяжелое оружие и обеспечить полный и беспрепятственный доступ для наблюдателей ОБСЕ", - отметили в Государственном департаменте США.