Госдеп требует от России освободить политзаключенного Балуха

Госдепартамент Соединенных Штатов требует, чтобы российские оккупационные власти в Крыму освободили политзаключенного Владимира Балуха, который голодает уже 43 дня.

Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт в Twitter, сообщает РБК-Украина.

"Российские оккупационные власти в Крыму должны освободить политзаключенного Владимира Балуха, который в течение 43 дней голодает. Неприемлемо, что Россия заключает в тюрьму гражданина Украины за вывешивание украинского флага в Крыму и лишает его медицинской помощи", - написала Нойерт.

Напомним, ранее в МИД заявили, что Украина усилит давление на Российскую Федерацию для освобождения политзаключенного Владимира Балуха, который содержится в оккупированном Крыму в СИЗО Симферополя.

Федеральная служба безопасности России задержала Балуха в 2016 году за активную проукраинскую позицию, хотя официальной причиной указано якобы хранение боеприпасов и тротиловых шашек.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму распродают санатории и гостиницы