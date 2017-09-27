Госдума РФ обвинила Киев в "этноциде русских" и подготовила заявление в ООН

Госдума РФ приняла заявление о недопустимости введения ограничений в Украине для получения образования на родных языках коренными народами и национальными меньшинствами

"Подписанный президентом Украины Закон "Об образовании" станет актом этноцида (политикой истребления национальной идентичности этноса - ИФ) русского народа в Украине", - говорится в заявлении, принятом на заседании в среду.

"Подписанным 25 сентября 2017 года президентом Украины Законом "Об образовании" попираются базовые стандарты ООН и Совета Европы о защите языковой самобытности коренных народов и нацменьшинств, закреплённые в международных договорах, ратифицированных Украиной", - говорится в документе.

В документе указывается на то, что с 2020 года система образования станет полностью украиноязычной, что приведёт к исчезновению русскоязычных школ и классов, а также школ для национальных меньшинств.

Законом "грубо ущемляются и дискриминируются права значительной части населения Украины - миллионов русских, болгар, венгров, греков, молдаван, поляков, румын и других носителей региональных языков и языков меньшинств Украины", говорится в заявлении.

Кроме того, парламентарии заявили о солидарности с протестной позицией властей Болгарии, Венгрии, Греции, Молдавии, Польши и Румынии и призывают парламенты других государств, официальные языки которых признаны Украиной региональными языками и языками национальных меньшинств, предпринять шаги для осуждения принятого закона "Об образовании".

Отмечается, что заявление будет направлено в ООН, Межпарламентский союз, Межпарламентскую Ассамблею государств - участников СНГ, Парламентскую Ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Генсеку Совета Европы, в парламенты европейских государств.