Госсекретарь США Помпео во второй раз прибыл в Пхеньян

Государственный секретарь США Майк Помпео 9 мая cообщил в Twitter, что во второй раз прибыл в столицу КНДР Пхеньян.

Американский дипломат отметил, что планирует обсудить предстоящую встречу лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Headed back to #DPRK at the invitation of the North Korean leadership. I look forward to planning a successful summit between President Trump and Kim Jong-un. - Secretary Pompeo (@SecPompeo) 8 мая 2018 г.

Госсекретарь также поднимет вопрос освобождения трех американцев, задержанных на территории КНДР. Помпео напомнил, что Вашингтон уже 17 месяцев обсуждает эту тему с Пхеньяном и рассчитывает на "большой жест", сообщил телеканал CNN.

31 марта - 1 апреля Помпео еще в качестве кандидата в госсекретари совершал секретный визит в КНДР.

3 мая бывший мэр Нью-Йорка и новый адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что трое американцев корейского происхождения, осужденные в КНДР по обвинению в "шпионаже и враждебных действиях", в ближайшее время могут быть освобождены.

7 мая агентство AFP со ссылкой на источники сообщало, что Трамп и Ким Чен Ын встретятся в Сингапуре в середине июня.