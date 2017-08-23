Госсекретарь США Тиллерсон обвинил Россию в поставках оружия для "Талибана"

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в снабжение оружием талибов. Об этом Тиллерсон заявил в ходе пресс-конференции в Госдепартаменте США, пишет "Голос Америки".

"Россия поставляет оружие талибам. Очевидно, что это - нарушение международных норм и нарушение норм Совета Безопасности ООН. Мы, безусловно, будем возражать против этого и будем обращать внимание России на это. Если кто-то намерен поставлять оружие, то это должно делаться через афганское правительство", - сказал Тиллерсон.

Отметим, что Советом Безопасности ООН "Талибан" признано террористической организацией.

Также госсекретарь США отметил, что о численности американских войск в Афганистане будет объявлено после принятия решения на этот счет. Он подчеркнул, что дипломатические усилия США по урегулированию конфликта в этой стране будут определяться ее условиями.

Глава Госдепартамента отметил, в частности, что США сосредоточатся на борьбе против коррупции, в особенности - в том, что касается американской помощи Афганистану.

По словам Тиллерсона, в решении проблем Афганистана примут участие Пакистан и Индия. Касаясь роли Пакистана, он сказал, что этой стране следует изменить свой подход к проблеме терроризма.

"Имеет место некоторая эрозия доверия, поскольку мы стали свидетелями того, что террористическим организациям предоставляется убежище на территории Пакистана, откуда они планируют и осуществляют нападения на американских военнослужащих, американских официальных лиц, подрывая усилия по достижению мира в Афганистане", - заявил госсекретарь США.

Напомним, Трамп озвучил новую стратегию США в Афганистане.

22 апреля в Афганистане боевики "Талибана" напали на военную базу, погибло около 140 человек.