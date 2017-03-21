Госсекретарь США Тиллерсон посетит Россию в апреле

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в апреле посетит Москву, где проведет встречу министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Госдеп.

"Он (Тиллерсон, - ред.) поедет на встречу "большой семерки" в Италию, а затем проведет встречи в России", - говорится в сообщении.

По информации Reuters, визит Тиллерсона в Россию запланирован на 12 апреля. По информации агентства, из-за этой встречи Тиллерсон может пропустить встречу глав МИД стран-членов НАТО. Такой шаг расценивают как предоставление Москве определенного приоритета, сообщает агентство со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что, пропустив встречу НАТО ради визита в Москву, Тиллерсон может создать ощущение, что Трамп более обеспокоен соглашением с большими странами, оставляя в ожидании те малые государства, безопасность которых зависит от Вашингтона.

Напомним, Тиллерсон уже встречался с Лавровым - в Германии в феврале этого года. Тиллерсон тогда уведомил главу российского МИДа, что США готовы работать с Россией, но Москва должна выполнить свои обязательства в отношении Украины.