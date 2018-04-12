Госсекретарь США заявит о завершении "мягкой политики" в отношении РФ

Государственный секретарь Майк Помпео заявит в своей речи к сенаторам, которую он провозгласит в четверг, что годы мягкой политики США по отношению к РФ завершены. Об этом сообщает AP.

"Согласно его подготовленным заметкам, Помпео заявит, что будет наказывать Россию за ее агрессивное поведение, и подчеркнет, что администрация Трампа считает Россию опасной для США. Но он также скажет, что дипломатические отношения с Москвой, хоть они и сложные, должны продолжаться", - говорится в сообщении.

Как сообщается, главной целью выступления Помпео в четверг является убедить сенаторов в том, что он намерен укрепить Госдепартамент и восстановить его значимость как крупного игрока в национальной безопасности.

"Если не мы будем призывать мир к демократии, процветанию и уважению прав человека, то кто будет? Ни одна другая нация не оснащена тем же сочетанием могущества и принципов, чем наша", - говорится тексте речи Помпео.

Напомним, ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах экс-директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео в субботу, 31 марта, официально вступил в должность госсекретаря США.