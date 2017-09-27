ГоссекретарьТиллерсон посетит Китай, будет говорить про Северную Корею

Глава американской дипломатии Рекс Тиллерсон на этой неделе посетит с четырехдневным визитом Китайскую Народную Республику, где среди основных тем планирует обсудить ситуацию вокруг Северной Кореи.

Об этом говорится в официальном сообщении Госдепартамента США, распространенном во вторник вечером, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон посетит Пекин в период 28 сентября - 1 октября, где встретится с высшим китайским руководством", - отметили в ведомстве. Читайте также: Трамп: США готовы к военному варианту решения проблемы КНДР

Как сообщается, госсекретарь обсудит ряд вопросов, "в том числе о запланированном визите президента (Трампа - ред.) в регион, денуклеаризации Корейского полуострова, вопросы торговли и инвестиций".

При этом отмечается, что визит главы Госдепартамента в КНР будет происходить "на подтверждение обязательств администрации США продолжать расширения и укрепления интересов США в экономической сферах и сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Читайте также: Пентагон подготовит для Трампа варианты ответа на провокации КНДР

Поездка госсекретаря США в Китай состоится на фоне обострения ситуации вокруг Северной Кореи. Руководство КНДР вопреки резолюциям СБ ООН и предупреждениям международного сообщества продолжает испытывать ракетно- ядерное оружие, угрожая ударами по США и их союзникам в регионе. Эскалацию пока удается сдерживать на дипломатическом уровне. При этом Соединенные Штаты неоднократно призывали Китай использовать свое влияние на КНДР в процессе мирного урегулирования.