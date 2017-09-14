Госучреждениям США запретили использовать продукцию "Лаборатории Касперского"

И.о. главы Министерства внутренней безопасности США Элейн Дьюк в среду издала директиву, запрещающую федеральным ведомствам любые действия, связанные с использованием продуктов или услуг, прямо или косвенно поставленных "Лабораторией Касперского" или относящимися к ней структурами.

Об этом сообщает Голос Америки.

Директива призывает федеральные ведомства и агентства идентифицировать любое использование или присутствие продукции "Лаборатории Касперского" в своих информационных системах, разработать подробные планы их удаления и прекращения их использования и реализовать их.

"Министерство обеспокоено связями некоторых сотрудников Касперского с российскими правительственными и разведывательными ведомствами, а также требованиями российского законодательства, дающими российским разведслужбам просить или принуждать Касперского оказывать (им) помощь", - говорится в заявлении министерства.

В конце августа координатор Белого дома по кибербезопасности Роб Джойс заявил в эфире CBS News, что использовать продукты "Лаборатории Касперского" может быть небезопасно.

Ранее США исключили "Лабораторию Касперского" из числа поставщиков ПО для госорганов. В июне комитет Сената по вооруженным силам одобрил законопроект, запрещающий их применение в Минобороны США. Шахин пишет, что дополнит этот законопроект, расширив его действие на все федеральные структуры.

Напомним, что в июле Bloomberg сообщил о секретном проекте "Лаборатории Касперского" и ФСБ.