ГПУ намерена предложить причастным к катастрофе MH17 добровольно предстать перед голландским судом

После обнародования списка лиц, причастных к авиакатастрофе Боинга MH17, им будет официально сообщено о подозрении. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин, передает "Укринформ".

"Обнародование имен людей, причастных к катастрофе самолета, является плановым промежуточным этапом и свидетельством того, что Украина и Нидерланды уделяют максимальное внимание расследованию этого дела.

Следующим этапом будет официальное сообщение им о подозрении", - отметил Енин.

По словам Енина, у Международной следственной группы будет еще некоторое время, чтобы закончить досудебное расследование и передать в суд обвинительные акты. Он отметил, что прокуратура предложит подозреваемым добровольно предстать перед голландским судом.

Уголовные производства по этому делу будут слушаться в суде Нидерландов по специальной процедуре, которая прописана в двустороннем межгосударственном соглашении.

"То есть лицо будет находиться на территории Украины, а показания будут даваться голландскому суду с использованием современных информационных технологий", - объяснил он.

Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит российской системой "Бук" 17 июля 2014 г. в Донецкой области.

Совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов объявила первые предварительные официальные итоги расследования. В докладе говорится, что зенитно-ракетная установка "Бук", с которой сбили "Боинг", была доставлена на территорию Украины из России. Место пуска ракеты - поселок Первомайское, который находился под контролем боевиков, контролируемых Россией. К числу подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек. В свою очередь в Кремле заявили, что доклад нельзя считать "окончательной правдой", а выводы следователей в Москве назвали "предварительным". Кроме того, в МИД России назвали доклад "предвзятым".