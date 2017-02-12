Граждане 80 стран смогут пересекать границу Беларуси в безвизовом режиме

В воскресенье, 12 февраля, в Беларуси в действие вступают новые законы, касающиеся въезда в страну.

Интефракс сообщает, что граждане 80 стран получат возможность пересекать границу с Беларусью в безвизовом режиме. Такая процедура станет возможной при условии визита в страну на срок, не превышающий пяти дней.

"В январе 2017 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым устанавливается пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран при въезде через пункт пропуска, через государственную границу или национальный аэропорт Минск", - говорится в сообщении.

Ранее посла Беларуси вызвали в МИД Украины из-за задержания Жадана. Разъяснения белорусской стороны, полученные на сегодня, не удовлетворяют украинскую сторону. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел телефонный разговор с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. После этого Игорь Сокол прибыл в МИД Украины для разговора об инциденте.