Грибаускайте в своем "последнем слове" Сейму Литвы призвала поддержать Украину

Президент Литвы Даля Грибаускайте 11 июня выступила в Сейме с последним годовым докладом, в котором напомнила об агрессии РФ

Один из основных тезисов Грибаускайте касался отношений с Украиной, передает "ДС" со ссылкой на delfi.lt.

"Способность действовать ответственно, открытая и прямая позиция, а не потакание делает нас заметными на геополитическом пространстве. Основанная на ценностях и доверии, а не на страхе или покорности внешняя политика позволила Литве снискать уважение. Международный порядок меняется и нам следует сохранить ценностный стержень. Это всегда приносит более высокую отдачу, чем попытки угодить кому-либо. Мир уже знает - вертеть Литвой не удастся, но Литве можно доверять. Тем не менее как бы ни менялся мир, с какими бы опасностями ни сталкивалась Свобода, только лишь наше собственное политическое самоопределение покажет степень нашей готовности защищаться и отстаивать фундаментальные ценности", - заявила Грибаускайте.

Она подчеркнула, что "незрелые политические решения и заявления о сотрудничестве с враждебными государствами могут стать ползучими угрозами, которые сделают нас заложниками, когда придется выбирать между плохим и очень опасным".

"Новые вызовы в области безопасности, мирового порядка, прав человека, торговли и изменения климата требуют пересмотра деятельности международных организаций. И в этом вопросе Литва - не пассивный наблюдатель, а один из инициаторов перемен. Мы должны и впредь оставаться Колоколом свободы в международной политике. Поэтому безоговорочная поддержка украинского народа и такое же безоговорочное осуждение агрессора - будь то Крым, Керченский пролив или применение химического оружия в Соединенном Королевстве - должны оставаться нашей стратегической позицией", - добавила завершающая каденцию президент Литвы.

"С Европейской комиссией уже подписано политическое соглашение о синхронизации электросетей Балтийских стран с сетями Западной Европы, а в этом месяце в Брюсселе, когда я буду на заседании Европейского совета, мы подпишем более детальное соглашение. Поэтому не надо оглядываться назад, на Восток, мы прекрасно знаем, что в кольце БРЭЛЛ из московских диспетчерских по проводам течет не только электричество, но и политическое влияние", - отметила Даля Грибаускайте.

Напомним, победивший на выборах президента Литвы Гитанас Науседа ранее заявил, что будет поддерживать дальнейшие отношения с Украиной.