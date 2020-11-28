Громадян Чехії безкоштовно вакцинуватимуть проти коронавірусу

За словами міністра охорони здоров'я Чехії Яна Блатни, влада країни хоче вакцинувати проти коронавірусу SARS-CoV-2 70% населення.

Всі мешканці Чехії матимуть змогу вакцинуватися проти коронавірусу SARS-CoV- 2 безкоштовно. Про це міністр охорони здоров'я країни Ян Блатни заявив у ефірі Ceská televize 27 листопада.

"Передбачаємо, що кожен вакцинується безкоштовно або за рахунок коштів соціального страхування", - сказав він.

За словами міністра, вакцинація не буде обов'язковою, але держава вже розпочала рекламну кампанію. "COVID-19 зникне, якщо ми зробимо досить щеплень", - додав Блатни. Він сказав, що міністерство хоче вакцинувати 70% населення.

Спалах коронавірусної інфекції COVID-19 стався наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.

У Чехії, за даними міністерства охорони здоров'я країни станом на 28 листопада, зараження коронавірусом підтвердили у 517,7 тис. осіб, із них 437,4 тис. одужали, 8 024 - померли.

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я стагом на 12 листопада, у світі 48 виробників вакцини проти COVID-19 є кандидатами на клінічну оцінку виробленої вакцини.