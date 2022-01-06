Група українських громадян не змогла вилетіти з Алмати через призупинення роботи аеропорту, - МЗС

Група українських громадян не змогла вилетіти з Алмати до Києва через призупинення роботи аеропорту, що викликано ускладненням ситуації в Казахстані, пов'язаної з протестами у цій країні.

Як інформує "УНІАН", про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

В Міністерстві уважно слідкують за розвитком подій в Казахстані, а міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив відповідним підрозділам дипломатичної служби зосередитися на захисті інтересів українських громадян в Казахстані.

"Зараз ключовий пріоритет - їхня безпека. Посольство України в Нур-Султані перейшло на цілодобовий режим роботи. У разі загрози життю чи безпеці, українці можуть звернутися за допомогою за номером телефону: +7 705 755 66 10 або на електронну пошту: [email protected]", - сказав Ніколенко.

За його словами, ситуація ускладнюється введенням надзвичайного стану в Казахстані, нестабільною роботою мобільного зв'язку та Інтернету.

"Частково обмежено рух регіонального пасажирського транспорту, суттєво затримуються або скасовуються міжнародні авіарейси. Вчора ввечері група українських громадян не змогла вилетіти рейсом Алмати - Київ через призупинення роботи аеропорту. Дипломати допомогли українцям із пошуком місць для ночівлі. Нині посольство з‘ясовує із адміністрацією аеропорту та авіакомпанією можливість здійснення зазначеного рейсу, підтримує зв‘язок із пасажирами", - додав речник МЗС.

Водночас за інформацією МЗС, аеропорт Нур-Султана працює в штатному режимі. У зв'язку з цим, сьогодні планується рейс до Києва.

"Очікуємо від казахстанської влади неухильного забезпечення безпеки громадян України, надання їм повного сприяння, зокрема і тим українцям, які воліють залишити територію Казахстану. Закликаємо наших громадян уникати місць масових заходів, насамперед у великих містах, виявляти підвищену пильність і обережність, а також зареєструватися в електронній системі "ДРУГ" (https://friend.mfa.gov.ua), щоб дипломати могли вчасно надати допомогу. Хочу усіх заспокоїти: Українська держава своїх громадян не залишить напризволяще", - повідомив Ніколенко.