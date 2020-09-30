Грузія готова надати Азербайджану і Вірменії платформу для перемовин щодо Нагірного Карабаху

Грузія готова прийняти представників Азербайджану та Вірменії для проведення перемовин щодо примирення обох країн та припинення конфлікту у Нагірному Карабасі

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на сайт уряду Грузії.

Як зазначив, прем'єр-міністр країни Георгій Гахарія, подальша ескалація ситуації матиме вкрай негативний вплив на безпеку всього регіону. Він закликав ОБСЄ та міжнародні організації максимально посприяти зупиненню ескалації конфлікту та початку діалогу.

"Наш спільний інтерес полягає у тому, щоб у регіоні якнайшвидше встановився мир. Грузія готова сприяти цьому процесу будь-яким способом, у тому числі шляхом проведення зустрічі представників сторін конфлікту в Тбілісі з метою ведення діалогу", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в Азербайджану, Вірменії та Грузії є спільна історія, а мирне співіснування країн дозволить їм розвивати потенціал Південного Кавказу.

Також майданчик для врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі готова надати Росія.