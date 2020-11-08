Грузинська опоззиція вимагає нових виборів і відставки голови ЦВК

У столиці Грузії в неділю, 8 листопада, пройшла акція протесту проти результатів першого туру виборів в парламент. Її учасники звинувачують правлячу партію у фальсифікації підсумків голосування 31 жовтня і вимагають проведення нових дострокових виборів.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Прихильники опозиції також наполягають на негайній відставці глави Центральної виборчої комісії Тамар Жванії, яку вважають причетною до фальсифікацій.

Лідер опозиційної партії "Єдиний національний рух" Ніка Мелія зажадав від глави правлячої партії "Грузинська мрія - Демократична Грузія" Бідзіна Іванішвілі відправити Жванію у відставку до 20:00 вечора.

"Те, що "Грузинська мрія" зробила під час виборів, рівносильно перевороту, ми змусимо їх призначити нові вибори", - заявила одна з учасниць демонстрації в Тбілісі.

Акція протесту пройшла також у Батумі.

Нагадаємо, за підсумками першого туру виборів в однопалатний парламент країни правляча партія "Грузинська мрія - Демократична Грузія" набрала 48,15Н% голосів виборців. Опозиційний блок "Єдиний національний рух - об'єднана опозиція Сила в єдності" (ЕНД), отримав 27,14%. Опозиція не визнала підсумки виборів і відмовилася входити в новий парламент.

Українських нардепів спостерігачами на вибори в ГРузії не пустили.

Парламентські вибори в Грузії проходили за новими правилами. Поріг для проходження був знижений з 3 до 1%. У виборах брали участь 48 партій і два блоки.

Другий тур виборів пройде у всіх 8 одномандатних округах Тбілісі, а також в 6 округах в регіонах - в Батумі, Зугдіді, Кутаїсі, Хашурі, Руставі і Телаві.

Другий тур відбудеться, імовірно, 21 листопада.