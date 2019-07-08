Грузинского журналиста, который обматерил Путина, не уволят

Руководство грузинского телеканала Рустави-2 не намерено увольнять журналиста Георгия Габуния, который в прямом эфире выступил с неценцурным обращением к президенту РФ. Об этом заявил гендиректор Рустави-2 Ника Гварамия, передает Громадське.

По его словам, цель Габуния была "легитимная", а форма, которую использовал журналист, только "помешала ей". Руководство канала считает такую форму неприемлемой, поэтому отстранило Габуния от эфира на два месяца, однако после этого журналист продолжит работать.

Гварамия уточнил, что решение об отстранении приняла комиссия телеканала по этике и его невозможно обжаловать.

"Относительно реакции грузинских властей. Чтобы ни сказал Габуния, как бы это неприемлемо ни было для нас, для канала, для кого-то еще, это абсолютно в рамках закона и Конституции. И решать этот вопрос может только руководство канала Рустави-2", - отметил Гварамия.

Он добавил, что если зрителям не нравится, то они могут переключиться на другой канал.

"Но я вас уверяю, после этого инцидента рейтинг канала только увеличился", - резюмировал гендиректор.

Сегодня сообщалось, что ведущий авторской программы на грузинском телеканале Рустави-2 Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту страны-оккупанта России Владимиру Путину. Текст обращения состоял исключительно из нецензурных выражений.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили распространила заявление, осудив данный выпуск программы на телеканале Рустави-2.