Грузины устроили флешмоб в поддержку безвиза с ЕС для украинцев

Оригинальный грузинский флешмоб заполонил сеть. Его тема посвящена безвизовому режиму Украины с ЕС, введение которого таким образом грузины хотят ускорить.

Новость сообщает "Пресса Украины".

Участники флешмоба публикуют свои фото с хэштегом #Visa_Free_For_Ukraine. На фотографиях они держат в руках надпись "Я не чувствую себя европейцем достаточно, пока Украина не получит безвиз".

Украинцы в ответ благодарят в комментариях за сильный и человечный жест.

Напомним, 28 марта в 00.00 начал действовать безвизовый режим Евросоюза для Грузии. Решение о введении безвизового режима для граждан Грузии напечатали 8 марта в Официальном журнале Европейского Союза. Оно должно было вступить в силу через 20 дней. Этот срок наступил именно 28 марта.