Грузия присоединилась к высылке российских дипломатов

Грузия высылает из страны одного российского дипломата \ УНИАНГрузия выдворяет из страны сотрудника действующей при посольстве Швейцарии в Тбилиси секции интересов России.

Об этом говорится на сайте грузинского Министерства иностранных дел. Дипломату нужно будет покинуть Грузию в течение семи дней.

Отмечается, что такие меры приняты в зак поддержки позиции Великобритании по "делу Скрипаля".

Как сообщал УНИАН, бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери, и Лондон считает ответственной за атаку Москву. В связи с этим уже около 30 стран поддержали британскую сторону и выслали российских дипломатов.Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter Новость в сюжете: Дипломатическая война мира с Россией

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