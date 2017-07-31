Грузия рассчитывает на выдачу Саакашвили Украиной по его возвращении

В грузинском Минюсте заверили, что дело против бывшего президента носит не политический, а уголовный характер Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что Грузия надеется на выдачу Украиной бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили после его возвращения в страну. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщило издание "Грузия.Online".

Также Цулукиани заявила, что дело против Саакашвили - это не политический, а правовой и следственно-прокурорский процесс. Она отметила, что Тбилиси требовал экстрадировать Саакашвили еще в 2014 и 2015 годах.

По словам Цулукиани, Саакашвили обвиняется в избиении депутата парламента, растрате около 4 миллионов долларов, разгоне мирного митинга в ноябре 2007 года и в причастности к разгрому телекомпании "Имеди".

В апреле 2015 года Украина отказалась выдать Саакашвили, сославшись на то, что его преследование в Грузии носит не только правовой характер.

29 июля Саакашвили заявил, что подпись в копии анкеты на получение украинского гражданства, которая была ранее обнародована, принадлежит не ему. Вместе с тем он потребовал "немедленно провести графологическую экспертизу". Напомним, 29 июля в Госпогранслужбе заявили, что не пустят Саакашвили в Украину. Кроме того, Саакашвили подтвердил слова американского президента Дональда Трампа о вмешательстве властей Украины в выборы США.