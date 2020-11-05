The Guardian: Чи дійсно Трамп може оскаржити результати виборів у суді на власну користь?

Зараз все ще триває підрахунок голосів після виборів президента США 2020 року. Враховуючи прихильність республіканця Дональда Трампа до судових суперечок з опонентами, а також згадавши його погрозу щодо оскарження результатів виборів у суді, якщо суперник отримає перевагу, то реальні спроби Трампа розпочати тяганину у Верховному суді США не будуть великою несподіванкою, пише британська газета The Guardian.

То ж чи дійсно Трамп може оскаржити результати виборів на власну користь у Верховному суді США?

Навіть попри те, що Трамп заповнив суд консерваторами, а його юристи готові кинути виклик виборчому процесу, все не так однозначно. Верховний суд є остаточним апеляційним судом у США і має право на власні рішення щодо того, які справи він повинен розглядати, головним чином робота Верховного суду стосується оскарження справ, що розглядаються в судах нижчих інстанцій з питань федерального закону та конституції.

Тож спочатку відбуватиметься багато тяганини у судах штатів, для прикладу, вибори породили безліч нових справ у суперечливому штаті Пенсільванія.

Що зробило нинішній "виборчий ландшафт" США схожим на мінне поле, то це той факт, що пандемія коронавірусу змусила штати шукати різні шляхи і механізми, з метою зробити процес голосування безпечнішим, включаючи розширення строку отримання виборчих бюлетенів, надісланих поштою, а це, своєю чергою, поставило багато американських штатів перед позовами в судах з таких питань, як пропоноване продовження періоду, протягом якого зараховуються "запізнілі голоси", що надійшли із затримкою.

Варто сказати, що подібні судові позови під час виборів у США не є чимось новим, і найчастіше, такі судові суперечки в штатах зрештою мають незначний вплив. Однак одним важливим винятком стали вибори 2000 року, коли низка юридичних оскаржень через неправильну процедуру голосування у Флориді фактично "передала" вибори Джорджу Бушу.

У чому полягає тактика Трампа?

Республіканці ще до початку виборів подали близько 40 справ до судів. Стратегія Трампа полягає в тому, щоб стверджувати, що будь-які заходи, які полегшують процес та гарантують безпеку голосування в умовах пандемії, є неконституційними та відкритими для шахрайства.

Другий аргумент полягає в тому, що багато заходів для забезпечення більш спрощеного голосування в умовах пандемії були запроваджені чиновниками штатів - наприклад, губернаторами, а не законодавчими органами штатів, і саме це відкриває шлях до "конституційного виклику".

Як саме могла б спрацювати така "стратегія Трампа"?

Найбільш реалістичний сценарій полягає в тому, що адвокати оскаржують спосіб проведення виборів на місцях і прагнуть відхилити голоси. У ключовому штаті Пенсільванія консервативні групи вже розгорнули справи, щоб гарантувати, що запізнілі бюлетені не врахуються.

Однак Пенсильванія вимагає надзвичайно значимих доказів для оскарження виборів, включаючи письмові довідки, де детально описуються неправомірні дії.

У цьому плані Пенсільванія вже знаходиться "на радарі" Верховного суду. Республіканці штату оскаржили рішення Верховного суду штату Пенсильванія, яке зобов'язує виборчих посадових осіб штату приймати бюлетені, що надходять поштою протягом трьох днів після дня виборів.

Верховний суд США відклав розгляд цієї справи, але у справі, за якою він справді виніс рішення, суд виступив на стороні республіканського оскарження, заявивши, що виборчі дільниці не можуть враховувати запізнілі бюлетені у штаті Вісконсин. Однак головний суддя Верховного суду Джон Робертс чітко заявив, що "різні закони та різні прецеденти" означають, що суд не розглядає ситуацію в Пенсільванії та Вісконсіні як однакову.

Хіба це не хороша новина для демократів? Важко сказати. Рішення щодо шату Вісконсін було ухвалене до того, як минулого тижня кандидатура до Верховного суду США Емі Коні Барретт офіційно стала суддею, надавши консерваторам більшість у суді.

Надія Трампа полягає в тому, що консервативна більшість у суді допоможе у випадку, якщо він оскаржить результат виборів, але також незрозуміло, як би реагувала Барретт, враховуючи коментарі Трампа. Вона цілком могла б відмовитись від розгляду будь-яких справ, пов'язаних з виборами.

Який найгірший сценарій?

Чим ближче стає оголошення результатів Колегії вибірників, тим "бруднішими" стають судові справи, що знову нагадує про ситуацію в штаті Флорида 2000 року. Тоді близько 35 днів судових оскаржень і копіткого перерахунку, дозволили отримати перевагу Джорджу Бушу після того, як інформаційні агенції спочатку оголосили про перемогу кандидата від демократів Альберта Гора у Флориді. Тому, важко спрогнозувати, до яких хитрощів може вдатися Трамп, але його рішучості в цьому аспекті не можна повністю виключати, резюмує видання.

Трамп вимагав призупинити підрахунок голосів у штаті Джорджія. Нагадаємо, Джорджія стала третім штатом, де Трамп зажадав зупинити підрахунок голосів до тих пір, поки він не отримає "значимий доступ" для спостереження за розкриттям бюлетенів і процесом підрахунку До цього аналогічні позови були направлені в суди Мічигану і Пенсільванії.

Штаб Трампа також вимагає перерахувати голоси в Вісконсині - там після різкого стрибка на користь кандидата від демократів попередньо переміг Байден. У штабі Трампа заявили, що виявлені під час голосування в Вісконсині порушення викликають серйозні сумніви в достовірності результатів. За даними Еdison research, у Байдена 49,4%, а у Трампа - 48,8%.