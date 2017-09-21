The Guardian: ЕС опасается, что Тереза Мэй "будет не в состоянии выполнить обещания по "Брекзиту"

"Брюссель опасается, что ослабленная Тереза Мэй будет не в состоянии сдержать обещания, которые она даст в важной речи по "Брекзиту", однако ЕС отклонил вмешательство Бориса Джонсона как неуместное", - рассказал теневой министр по "Брекзиту" Кир Стармер английской газете The Guardian. Вслед за встречами со всеми главными игроками в команде переговорщиков ЕС Стармер сказал, что "большие ожидания" в Брюсселе в связи с речью премьер-министра во Флоренции в пятницу омрачены беспокойством в связи с ее слабостью, передают журналисты Дэниел Боффи и Дженнифер Рэнкин.

Стармер рассказал изданию, что те, кого он встретил во время встреч на высоком уровне в Брюсселе в среду, включая главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье, его заместителя Сабину Вейанд и Мартина Сельмайра, всемогущего главу аппарата председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, испытывали глубокий скептицизм по поводу способности Мэй "довести до конца" какое-либо из ее обещаний.

"Они хотят видеть реальный прогресс и чтобы за словом следовало дело, - отметил в интервью Стармер. - А не просто речь и все".

Теневой министр также добавил, что ЕС ожидает также услышать от Мэй "слова о деньгах". Как передают авторы, в среду газета Financial Times написала, что британское правительство проинформировало Германию о том, что следует ожидать, что на этой неделе Тереза Мэй предложит заполнить брешь в бюджете ЕС после "Брекзита" в размере, по крайней мере, 20 млрд евро.

Стармер заявил изданию, что ему не известно о том, чтобы такие цифры обсуждались с Еврокомиссией. Относительно высказываний главы МИД Британии на прошлой неделе, в которых Джонсон сказал, что не будет никаких платежей за доступ к единому рынку ЕС, теневой министр также рассказал о позиции команды переговорщиков ЕС: "Не уверен, что то, что сказал Борис, принимается столь всерьез".

"Они хотят прогресса, и они обеспокоены методологией [по финансовому урегулированию]... Очевидно, что есть причины для беспокойства касательно темпа прогресса, как в Брюсселе, так и в Британии. И теперь все во многом зависит от премьер-министра", - цитируют авторы британского политика.

"Ей придется опровергнуть Бориса Джонсона и его фантазийную версию "Брекзита", особенно относительно финансовых обязательств, - отметил Стармер. - И ей будет необходимо отказаться от некоторых из ее непоколебимых красных линий. Худший исход, если она ничего не скажет, воспламенит ситуацию и сделает прогресс менее вероятным".



Дэниел Боффи и Дженнифер Рэнкин