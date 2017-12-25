Guardian: ФБР расследует связи с РФ кипрского банка, обвиненного в отмывании денег

Федеральное бюро расследований США обратилось к властям Кипра с просьбой предоставить информацию о ликвидированном банке FBME, который, как подозревается, использовали "богатые россияне с политическими связями". Об этом в воскресенье, 24 декабря, пишет газета The Guardian со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, запрос ФБР по поводу FBME был направлен в связи с расследованием спецпрокурора по России Роберта Мюллера, который занимаетсяпредполагаемыми связями Кремля и Дональда Трампа во время президентских выборов в США. Собеседники The Guardian рассказали, что ФБР совместно с министерством финансов США запросило информацию о FBME у Центрального банка Кипра в ноябре.

По словам другого источника, расследование связано с экс-главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом. Ранее в октябре его обвинили в отмывании денег. В свою очередь, оифицальный представитель FBME заявил The Guardian, что Манафорт никогда не являлся клиентом банка.

В 2014 году Центральный банк Кипра подготовил внутренний отчет, который оказался в распоряжении The Guardian. В нем говорилось, что среди клиентов FBME было несколько российских граждан, которые занимали "политически чувствительные" позиции. Кроме того, около половины всех клиентов банка были россиянами, включая "приближенного к президенту Путину Владимира Смирнова", а также "члена путинской политической партии" Александра Шишкина.

Головной офис банка FBME, ранее известного как Federal Bank of the Middle East, располагался в Танзании, однако 90 процентов операций учреждения проводилось через филиал на Кипре. В 2014 году Минфин США выпустил доклад, в котором банк назывался "важнейшим предприятием по отмыванию денег". FBME обвинялся, помимо прочего, в финансировании терроризма и поддержке международной организованной преступности. После этого Центробанк Кипра отозвал у FBME лицензию, а в 2017 году банк был ликвидирован.