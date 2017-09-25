The Guardian: Глава Антидопингового агентства США призывает МОК отстранить Россию от зимней Олимпиады

Гражданская война в мире борьбы с допингом по поводу того, допускать ли Россию до соревнований на зимней Олимпиаде в следующем году, усилилась в субботу вечером, когда глава влиятельного Антидопингового агентства США (USADA) заявил, что все, за исключением полного запрета, станет "индульгенцией", которая будет иметь ужасающие последствия для спорта, сообщает The Guardian.

"Предупреждение поступило от Трэвиса Тайгарта, главы USADA, заявившего в интервью The Observer о своей обеспокоенности тем, что Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), кажется, создают почву для допуска России к соревнованиям, хотя ее правительство, как было обнаружено, дискредитировало зимнюю Олимпиаду в Сочи в 2014 году", - говорится в статье.

Этот вопрос будет приоритетным на повестке дня WADA, отмечает автор. Впрочем, президент организации сэр Крейг Риди уже дал понять, что призывы к полному отстранению России со стороны 28 национальных антидопинговых агентств, в том числе британского, "непродуктивны".

Тайгарт считает, что WADA необходимо сопротивляться политическому давлению со стороны президента МОК Томаса Баха и России, заняв более твердую позицию. "WADA должно сделать именно то, что оно сделало накануне Олимпиады в Рио, и рекомендовать отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских играх из-за ее системного допинга и разрешить нейтральным атлетам из России участвовать, если они докажут, что не принимают допинг", - заявил он.



Шон Ингл