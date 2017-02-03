The Guardian: США изменили тон относительно агрессии России против Украины

Эскалация российскими войсками боевых действий на Донбассе стала первым испытанием для желания Дональда Трампа улучшить отношения с Россией.

Об этом пишет издание The Guardian, отмечая, что в заявлении Госдепартамента по поводу столкновений в Авдеевке не было ни слова критики в адрес России и подконтрольных ей боевиков, передает ZN.ua.

При этом издание подчеркивает, молчание Госдепа стало четким сигналом того, что политика США в отношении России за время президентства Трампа изменится.

Пресс-секретарь ведомства Марк Тонер объявил, что США "глубоко обеспокоены" насилием и призывают к "немедленному, всеобъемлющему перемирию". Однако, он ничего не сказал о том, кто виноват в эскалации.

Российская государственная пресса с радостью отреагировала на эти изменения в тоне Америки.

"Вашингтон не обвинил непризнанные республики за нарушение перемирия, не заявил ни о какой поддержке Киеву, не сказал ни слова о роли России. Различные формы всех этих позиций, как правило, играли ключевую роль во всех заявлениях администрации Барака Обамы по Украине", - написала правительственная "Российская газета".

The Guardian отмечает, что заявление Госдепартамента контрастировало даже с комментариями американской миссии в ОБСЕ, которая состоит из карьерных дипломатов.

Она отступила от нового настроения в Вашингтоне.

"Россия и боевики разожгли волну насилия в Авдеевке", - заявила поверенная по делам США в ОБСЕ Кейт Бирнес.

"Мы призываем Россию прекратить насилие, уважать перемирие, отвести тяжелое вооружение и прекратить попытки захватить новые территории за контактной линии", - добавила она.

Издание отмечает, что никто из близкого окружения Трампа не сделал никакого заявления относительно событий в Украине.

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