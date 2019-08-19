The Guardian: Великобритания обнародовала доказательства участия РФ в боях под Иловайском

19 августа 2019 06:58 Британские исследователи опубликовали новые доказательства участия российских военнослужащих в боях под Иловайском, которые состоялись в августе 2014 года, - пишет The Guardian.

В публикации говорится о том, что танки модели Т-72Б3, которые находились в то время исключительно на вооружении российской армии были задействованы в боях под Иловайском. Такие танки были несколько раз зафиксированы вблизи Иловайска в августе-сентябре 2014 года.

Дословно в публикации сказано: "Поскольку Россия отрицает какую-либо причастность к событиям на Донбассе, установление ответственности Москвы ... является ключевым для судебных дел. В связи с этим Европейский центр защиты прав человека (EHRAC), который помогает заявителям представить дело в ЕСПЧ, поручил Forensic Architecture собрать убедительные доказательства участия России в боях под Иловайском. Доказательства включают в себя многочисленные спутниковые снимки российских вооруженных автоколонн на территории Украины и фиксацию новой модели танка Т-72Б3, которая на момент сражения эксплуатировалась только российскими вооруженными силами".

Все соответствующие материалы будут переданы в Европейский суд по правам человека.

Позиция

http://pozitciya.com.ua