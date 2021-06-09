Гутерріш переобраний на другий термін на посту глави ООН

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй у вівторок затвердив генерального секретаря Антоніу Гутерріша на другий термін, при цьому врегулювання конфлікту стане пріоритетом у його порядку денному на чолі всесвітньої організації.

72-річний колишній прем'єр-міністр Португалії займає цей пост з 2017 року і не зіткнувся з конкурентами на наступний термін на цій посаді.

Близько 10 осіб також претендували на цю посаду, але вони не були офіційними кандидатами, тому жодна з 193 держав-членів ООН не підтримала їх.

Під час короткого засідання за закритими дверима Рада Безпеки одноголосно проголосувала за рекомендацію Генеральної Асамблеї надати Гутеррішу ще один термін, сказав нинішній президент ради, посол Естонії Свен Юргенсон, передає AFP.

Затвердження Генеральною Асамблеєю розглядається як формальність і очікується, що воно відбудеться найближчим часом.

Під час свого першого терміну Гутерріш був змушений сконцентруватися на обмеженні потенційного збитку від односторонньої, націоналістичної та орієнтованої на альянси зовнішньої політики тодішнього президента США Дональда Трампа.

За словами одного дипломата, тепер, коли він вступає в новий термін, Гутеррішу знадобиться "бойовий план" для всіх криз в усьому світі.

Він може вказати на кілька великих дипломатичних перемог за останні п'ять років. Наприклад, війни або конфлікти в Сирії, Ємені та Малі далекі від вирішення.

У Лівії розпочався мирний процес, який занурився в жорстокий хаос після смерті Муамара Каддафі в 2011 році, але ООН в основному розглядається як допоміжна роль.

Критики також вказують на пасивність ООН перед лицем військових репресій М'янми проти народу рохінджа з 2017 року, які, на думку слідчих ООН, рівносильні геноциду.

Минулого місяця Гутерріш сказав, що "ключові елементи" його роботи залежать від обачності.

"Іноді, щоб бути ефективним, це потрібно робити непомітно, щоб встановити зворотні канали між сторонами", - сказав Гутерріш.

За його словами, такі канали "необхідні, щоб уникнути гіршого в конфронтації і спробувати знайти рішення".

Під час свого першого терміну Гутерріш також зробив боротьбу з глобальним потеплінням одним зі своїх пріоритетів.

"Ми не зможемо досягти нашогт цільового рішення щодо зміни клімату, якщо у нас не буде комбінованого підходу до цих трьох областей: океани, забруднення навколишнього середовища, біорізноманіття", - сказав він нещодавно.

Що стосується пандемії, Гутерріш говорив про руйнівні наслідки Covid-19 і небезпеки, які все ще чекають світ в зв'язку з кризою в галузі охорони здоров'я.

Але і тут його простір для маневру було обмежено, оскільки країни вважали за краще вести індивідуальні битви проти пандемії, а не робити це командними зусиллями проти спільного ворога.

Сама різка критика Гутерріша виходить від НПО, які звинувачують його в недостатньому дотриманні прав людини. Гутерріш захищається від цієї критики.

"Перший термін Гутерріша був визначений публічним мовчанням про порушення прав людини з боку Китаю, Росії, США і їх союзників", - сказав Кеннет Рот, виконавчий директор Human Rights Watch.

"З його переобранням, Гутерріш повинен використовувати наступні п'ять років, щоб стати сильним борцем за права", - додав Рот.

"Його недавня готовність засудити зловживання в М'янмі і Білорусі повинна розширитися, щоб включити всі уряди, які заслуговують на засудження, в тому числі ті, які є могутніми і захищеними".

Гутерріш був прем'єр-міністром Португалії з 1995 по 2002 рік, а потім главою агентства ООН у справах біженців з 2005 по 2015 рік.