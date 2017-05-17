Handelsblatt: Болтовня Трампа ударила по Израилю

Всего за несколько дней до визита президента США в Израиль, запланированного на следующие понедельник и вторник, "выяснилось, что секретная информация, которую Трамп во время разговора с главой российского МИДа Сергеем Лавровым передал России, была собрана главнейшим союзником Соединенных Штатов на Ближнем Востоке - Израилем", пишет политический обозреватель немецкой деловой газеты Handelsblatt Франк Вибе. История взрывоопасна по той причине, что Россия является союзником Ирана, а Иран в Израиле считают опасным противником.

В частности, во вторник из Израиля пришел твит, что "он (Трамп) продает наши тайны и разоблачает то, что нам свято. Не признает Стену Плача. Сказать, что визит пройдет под плохим знаком, значит сильно преуменьшить".

Немного спустя Трамп написал на своей страничке в Twitter, что "у него есть право делиться секретной информацией подобного рода". Советник по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер также отметил, что президент не выдал ничего серьезного. Позже он добавил, что решение Трампа поделиться этой информацией носило спонтанный характер, и ему не было известно о ее источнике, передает журналист.

Между тем это не единственный инцидент перед визитом Трампа в США. Так, в понедельник израильские сообщили, что один из сотрудников команды Трампа у Стены Плача в Иерусалиме, где он находился ради подготовки визита Трампа, заявил следующее: "Вы никак не связаны с этой территорией. Вы за нее не отвечаете. Это не ваша территория, это часть Западного берега". Западный берег реки Иордан, говорится в статье, является палестинской территорией. Тем не менее Белый дом ответил на запрос Израиля, что данное высказывание не отражает позиции президента США.

Франк Вибе