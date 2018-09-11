Helsingin Sanomat: Между Украиной и Россией новый фронт — церковный

На данный момент Украинская православная церковь относится к Московскому патриархату. Украина хочет, чтобы ее церковь стала независимой, Москва выступает против. Вопрос только кажется незначительным, на самом деле он очень важен. Финская «Хельсингин Саномат» — о церковном споре России и Украины, его причинах, позиции России, возможных последствиях.

Между Украиной и Россией вспыхнул религиозный конфликт с угрозами, взятками и хакерами: почему Украина хочет добиться независимости своей церкви, и что может за этим последовать (Helsingin Sanomat, Финляндия)

В этом году между Украиной и Россией открылся новый фронт, на этот раз — церковный.

Украина хочет, чтобы у нее была собственная независимая православная церковь, которая не подчиняется Москве. С появлением этой идеи началась борьба за власть с запугиваниями, взятками, хакерами, подозреваемыми во вмешательстве в проведение выборов в США.

Вопрос только кажется незначительным, на самом деле он очень важен.

Почему Украина хочет иметь собственную церковь?

Начиная с 2014 года отношения России и Украины можно охарактеризовать как довольно напряженные. Тогда Россия оккупировала Крым и немногим позже начала военные действия на востоке Украины.

В соответствии с каноническим правом, то есть в соответствии с правовыми нормами православной церкви, Украина подчиняется Московскому патриархату. Последние годы этот факт все сильнее беспокоит многих украинцев, и их стремление получить собственную независимую церковь только растет.

Идея связана с растущим чувством патриотизма. Многие считают собственную церковь символом независимого государства, укрепляющим национальную идентичность.

В нынешнем году Украина начала продвигать этот вопрос официально. В апреле она официально сделала запрос об автокефалии, то есть о предоставлении независимости церкви, патриарху Константинопольскому Варфоломею I, которого также называют Вселенским патриархом.

Патриарх Константинопольский — верховный священник православной церкви, и его считают «первым среди равных». Считается, что только у него есть право предоставить независимость православной церкви.

«Автокефалия — это вопрос нашей независимости и нашей национальной безопасности», — заявил президент Украины Петр Порошенко. По словам Порошенко, церковь, подчиняющаяся Москве, благословляет гибридную войну России с Украиной и «каждый день и ночь молится за власть и армию России».

На Украине подозревают, что возросшая активность Порошенко связана с президентскими выборами, которые должны состояться в следующем году. И хотя не все поддерживают раскол в крупнейшем православном патриархате, эта идея пользуется большой популярностью.

Что по этому поводу говорит Россия?

Московский патриархат выступает против предоставления независимости церкви Украины. Украинская православная церковь, подчиняющаяся Московскому патриархату, опровергает подозрения Порошенко.

По мнению Московского патриархата, вопрос был решен еще 330 лет назад. В 1686 году великий князь московский, король польский и великий князь литовский заключили «Вечный мир» и поделили территории нынешней Украины. Тогда же Украинская православная церковь перешла из подчинения Константинополю в подчинение Москве.

По мнению юристов, специализирующихся на вопросах канонического права, в нынешнем споре речь идет о трактовке «Вечного мира». Украинцы считают это решение несправедливым. От Константинополя поступали похожие комментарии.

До этих пор православные церкви других стран признавали принадлежность Украины Московскому патриархату. У них существуют канонические отношения только с Украинской православной церковью, находящейся в подчинении Московского патриархата. Но на Украине есть еще две православные церкви, на основе которых в 1990-х возник Киевский патриархат, тогда согласие на создание собственной церкви не было получено.

Москва подчеркивает важность канонического права. Она не пыталась отделить Абхазию и Южную Осетию от Грузинского патриархата, хотя Россия официально признала эти грузинские территории независимыми.

Москва заняла четкую позицию

На практике это означало бы раскол, сравнимый с расколом 1054 года, сообщил митрополит Иларион, отвечающий за международные отношения Московского патриархата, когда он комментировал в июле идею о возможном получении независимости Украинской церковью.

1054 год был одним из самых значимых годов в истории христианства, поскольку тогда произошел официальный раскол церкви на Западную и Восточную. Представитель Папы Римского и Константинопольский патриарх предали друг друга анафеме, она была снята только в 1965 году.



Затянувшееся принятие решения вызвало подозрения, что Варфоломей не хочет войти в историю как церковный раскольник. По мнению некоторых представителей православной церкви, единство христиан нарушать нельзя, так что они выступают против автокефалии по принципиальным причинам.

Московский патриархат также заявил, что считает положение патриарха Константинопольского и его право предоставлять автокефалию лишь формальностью.

Существует мнение, что в случае необходимости Россия может обратиться за помощью к президенту Турции Реджепу Эрдогану. Патриарх Константинопольский находится в Стамбуле и зависит от поддержки государства.

Идет ли речь только о Каноническом праве?

Московский патриархат считает, что церковные традиции начались тогда, когда только что ставший православным правитель Киевской Руси Владимир Великий в 988 году обратил в православие все свое княжество. Киевскую Русь считают историческим предшественником российского государства.

Принадлежностью к одной религии и одному патриархату аргументируют принадлежность России, Украины и Белоруссии к единому «русскому миру».

Присоединение Крыма к России президент Владимир Путин обосновал деятельностью Владимира Великого в Крыму.

Киев обладает большим символическим значением для России.

Согласно оценкам экспертов, после обретения Украинской церковью независимости Московский патриархат утратит около трети своих приходов. Это может сильно ослабить его положение как в православном мире, так и в христианстве в целом. Экономические потери тоже будут значительными.

Когда будет принято решение?

Это пока неизвестно. Сейчас говорят о «ближайших месяцах» или об «октябре».

Однако в целом в содержании решения никто не сомневается. Варфоломей предоставит Украине автокефалию. Это подтвердилось 7 сентября, когда патриарх Московский Кирилл был очень разочарован после встречи с Варфоломеем I.

Что может произойти, если Константинополь даст Украинской православной церкви независимость?

Отношения двух важнейших лидеров православной церкви, Константинопольского патриарха и Московского патриарха, а также их патриархатов, скорее всего, будут разорваны. 8 сентября Москва заявила, что прекратит общение с Константинополем, если Украина получит автокефалию.

Отношения сторон и раньше были напряженными, поскольку Москва отличается большей консервативностью, чем Константинополь. Не стоит забывать и о конфликте 1990-х, когда часть Эстонской православной церкви вернулась в подчинение Константинополю, и Московский патриарх не принял участие в мероприятии, организованном Константинополем.

Получение Украинской православной церкви независимости может оказаться судьбоносным для карьеры патриарха Кирилла, которого «Независимая газета» поставила на 18-е место в списке наиболее влиятельных политических персон в России. Вероятно, до наступления июля он не воспринимал заявление украинцев всерьез.

На Украине, в свою очередь, должна появиться новая церковь, к которой присоединятся три православные церкви. На Украине есть православные, которые хотят относиться к Московскому патриархату. Это касается, по крайней мере, части верующих, относящихся к автономной церкви, которая находится в подчинении Москвы. Для них важно принадлежать к самой известной церкви православного мира.

Никто не знает, что будет происходить на Украине на уровне православных общин и церкви. Никто не знает и о реакции официальной России. Но, по некоторым оценкам, на востоке Украины может начаться новый этап войны.

Юсси Ниемеляйнен