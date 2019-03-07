Huawei подала в суд на правительство США

Ранее финдиректор Huawei подала в суд на Канаду.

Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала в федеральный суд в Техасе иск к правительству США из-за закона, запрещающего американским властям и их подрядчикам покупать продукцию Huawei из соображений безопасности. Об этом говорится в официальном заявлении компании, опубликованном на сайте в четверг.

В компании считают, что ограничения незаконны, поскольку Конгресс США не смог привести никаких доказательств в пользу этого решения.

"Конгресс США не приводил никаких доказательств в поддержку своих ограничений на продукты Huawei. Этот запрет не только является незаконным, но также ограничивает участие Huawei в честной конкуренции, что в конечном итоге наносит ущерб потребителям США", - сказал представитель Huawei Го Пин.

Китайская компания отметила, что запрет властей США не позволит компании предоставить американцам продвинутые технологии 5G. Huawei просит отменить запрет.

"Мы с нетерпением ждем решения суда и надеемся, что оно пойдет на пользу и Huawei, и американскому народу", - сказано в сообщении.

США считают, что Huawei может передавать информацию властям Китая.

Основатель и президент Huawei Жэнь Чжэнфэй говорил, что компания никогда этого не сделает, чтобы не рисковать своими клиентами.

Ранее Австралия и Новая Зеландия запретили мобильным операторам использовать аппаратуру Huawei для мобильных сетей 5G. Великобритания, Германия и ряд других стран обсуждают ужесточение мер в отношении производителя.

В декабре 2018-го в Канаде по запросу США задержали дочь основателя Huawei Мэн Ваньчжоу по обвинению в нарушении санкций против Ирана. После этого в Китае задержали двоих граждан Канады, которых в начале марта 2019 года обвинили в шпионаже.

Мэн Ваньчжоу подала в суд на правительство Канады. Ее адвокаты утверждают, что полицейские проводили обыски и допрашивали финдиректора Huawei с серьезными нарушениями Канадской хартии прав и свобод.