ICAO проведе розслідування щодо примусової посадки літака Ryanair у Мінську

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) проведе розслідування примусової посадки літака Ryanair в Мінську 23 травня.

Про це заявив міністр транспорту Ірландії Імон Раян, передає Укрінформ з посиланням на сайт ірландського уряду.

"Міністр транспорту Імон Райан привітав рішення ICAO розпочати розслідування інциденту, що стався у Білорусі 23 травня і пов'язаний з примусовою посадною літака Ryanair та затриманням журналіста та ще одного пасажира", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на сьогоднішньому спеціальному засіданні ICAO ірландський міністр приєднався до колег з Польщі та Литви у заклику провести розслідування.

Воно встановить, чи порушувалось у цьому випадку міжнародне право або встановлені норми і практики.

Як повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, під приводом імовірності теракту на борту. Після посадки було заарештовано активіста та опозиційного журналіста Романа Протасевича та його супутницю.