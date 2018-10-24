Иерусалимский патриарх поддержал Константинополь в вопросе автокефалии украинской церкви - СМИ

Патриархи Иерусалима всегда принимали участие в принятии важных решений в Константинополе для будущего Православной Церкви, отметил Варфоломей.

Патриарх Иерусалимский Феофил III поддержал Вселенский патриархат в его противостоянии с Русской Православной Церковью в вопросе автокефалии украинской церкви, сообщает "Новое время" со ссылкой на Оrthodoxia.info

Феофил ІІІ обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Святого миро(в христианстве специально приготовленное и освященное ароматическое масло, используемое в таинстве миропомазания для помазания тела человека - ред.), что, по мнению издания, свидетельствует о поддержке Фанара и православного единства под эгидой Константинополя.

Соответствующее обращение с просьбой о миро для иерусалимской церкви Варфоломею передал экзарх Антонин Нектариос.

"Прошли те времена, когда патриархи Востока вынуждены были из-за трудностей, путешествовать по всем концам мира для того чтобы просить помощь для своих церквей и таким образом были вынуждены быть уступчивыми", - сказал экзарх.

Иерусалимский экзарх назвал Святое миро высшим связующим звеном между православными церквями и акцентировал внимание на нерушимости связей между Константинополем и Иерусалимом.

"Этот шаг Иерусалимского Патриархата, который является четвертой церковью среди древних престолов и первой в историй христианства, кроме своего символизма, дал всем понять свою позицию на счет того, что происходит", - говорится в сообщении.

Добавим, что с точки зрения Константинопольского патриархата право совершать мироварение принадлежит исключительно Фанару в сослужении с представителями Поместных православных церквей. С точки зрения Русской православной церкви, исключительной прерогативой автокефальной церкви является право самостоятельно совершать мироварение.

11 октября Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской поместной православной церкви. На Фанаре заявили, что процесс предоставления Томоса будет продолжен. Кроме того, Синод признал недействительными анафемы, которые наложила Русская православную церковь наложила на патриарха УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария.

В свою очередь Русская православная церковь в понедельник, 15 октября, официально объявила о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Таким образом, РПЦ выполнила свою угрозу разрыва с Константинополем в случае предоставления последним автокефалии украинской церкви. Следом о прекращении отношений заявила и Русская зарубежная церковь.

Кроме того, РПЦ составила список храмов, которые туристы из РФ не должны посещать в Турции и Греции из-за разрыва отношений с Константинопольским патриархатом.

По материалам: Новое время