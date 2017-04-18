ИГИЛ и "Аль-Каида" ведут переговоры о союзе, - вице-президент Ирака

Террористические организации ИГИЛ и "Аль-Каида" ведут переговоры о союзе. Об этом заявил вице-президент Ирака Айяд Алави, передает Reuters.

По словам политика, эту информацию он получил в понедельник, 17 апреля, от осведомленных источников в Ираке, а также от других собеседников в регионе.

Алави уточнил, что инициатором подобного альянса является ИГИЛ, в связи с тем, что к войскам ИГИЛ в Мосуле приближаются военные из Ирака.

"Обсуждение (о возможности подобного альянса, - ред.) началось сейчас", - сказал политик.

Он также отметил, что "между посланниками, представляющими (лидера ИГ Абу Бакра, - ред.) аль-Багдади и (главу "Аль-Каиды" Аймана, - ред.) аз- Завахири, ведутся дискуссии".

Как напоминает агентство, от "Аль-Каиды" ИГИЛ откололась еще в 2014 году. Также аз-Завахири ранее публично критиковал ИГИЛ за жестокие методы, в том числе обезглавливание, утопление и затворничество.

"Неясно, как именно две этих группировки могут работать вместе", - добавил вице-президент Ирака.

По его мнению, даже если члены ИГИЛ потеряют занимаемую ими территорию в Ираке, они "просто так не исчезнут".

"Я не представляю, как ИГИЛ испаряется в воздухе", - сказал политик.

Он также отметил, что в таком случае боевики будут существовать "в тайных ячейках, распространяя свой яд по всему миру".

Напомним, армия Ирака обвинила ИГИЛ в использовании химического оружия в Мосуле.